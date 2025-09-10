Salute

Ad Agrigento 64enne investita e uccisa da un’auto

Redazione 1

Ad Agrigento 64enne investita e uccisa da un’auto

Mer, 10/09/2025 - 22:31

Condividi su:

Una donna di 64 anni residente ad Agrigento, e’ morta dopo essere stata investita in via Crispi, nella zona balneare di Marinella, nei pressi di un ristorante di Porto Empedocle. A travolgerla e’ stata una Renault condotta da un ventunenne di Porto Empedocle.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno soltanto potuto constatare il decesso. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato Frontiera, che hanno identificato il conducente e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, ascoltando diversi testimoni, tra cui la persona che viaggiava a bordo dell’auto insieme al giovane. (AGI)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta