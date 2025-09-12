70ª Coppa Nissena. Giornata dedicata a verifiche e al briefing con i 165 piloti iscritti. Sabato 13 settembre alle 9 scattano le due manche di ricognizione del percorso

Giornata odierna dedicata alle verifiche ed al briefing con i piloti. Sabato 13 settembre alle ore 9.00 scattano le due manche di ricognizione del percorso del 13° appuntamento del CIVM sud, 7° del CIVSA, 6° per il Campionato Le bicilindriche e 4° del Campionato Siciliano Salita. SS 122 chiusa dalle ore 7.00. Report su ACI Sport TV. Alessi ”inizia un’edizione di certo memorabile”.

La 70^ Coppa Nissena è pronta ad accendere i motori. Nella giornata odierna sono in corso le operazioni preliminari di verifica per il 165 iscritti, con i controlli dei documenti e delle auto che da domani, sabato 13 settembre, animeranno le due manche di ricognizione sui 5.450 metri della SS122 che uniscono Ponte Capodarso a Villaggio Santa Barbara alle porte di Caltanissetta. Atmosfera delle grandi occasioni in città per l’evento organizzato dall’Automobile Club Caltanissetta presieduto dall’avv. Carlo Alessi, che porgendo il saluto a team e piloti ha dichiarato: -“E’ la 70^ edizione di questa gara nata nel 1922 che è motivo di forte identità per la città. Certamente viviamo un’edizione memorabile”-. Tutte le giornate della Coppa Nissena sono documentate da servizi riassuntivi in onda su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat), in onda in prima serata.

Il tratto della Strada SS122 tra il bivio per Enna ed il Villaggio Santa Barbara sarà chiuso dalle ore 7.00 sia nella giornata di sabato 13, sia di domenica 14 settembre, quando alle ore 9.00, il Direttore di Gara Marco Cascino con gli aggiunti Manlio Mancuso e Gianmarco Lumia darà il via la prima delle due salite di gara.

Pareri concordanti tra i protagonisti del CIVM e del Tricolore Auto Storiche sulle scelte che determineranno le strategie di gara, dettate dalla scorrevolezza del percorso che esige una precisa interpretazione tecnica per ottenere la migliore prestazione. Molto interesse verso il novero di piloti presenti protagonisti delle massime serie ACI Sport sia CIVM, sia CIVSA. Numerose le categorie della Sportscar dove svetta il nome del 19 volte Campione Italiano Simone Faggioli su Nova Proto NP 04, in una gara test con il prototipo a trazione integrale. Luigi Fazzino su Osella PA 2000 ha appena vinto la Coppa di classe 2000 cc in Supersalita e torna a Caltanissetta da vincitore del 2024. Ruolo da primi attori per il trapanese Francesco Conticelli ed il ragusano Samuele Cassibba, entrambi sulle Nova Proto NP 01, come l’altro ragusano di lungo corso Franco Caruso.

Immancabile alla gara di casa Salvatore Miccichè che esordisce sulla Nova Proto NP 03 Aprilia, vettura da 1150 cc curata dal Team Faggioli, sulla quale disputa la sua seconda gara anche l’etneo Michele Puglisi. Poi sono 6 le Ferrari iscritte in GT, dove ci sono anche gli scudettati D’Angelo e Peruggini, debutto per il tarantino Vito Tagliente, ritorno alla 488 per Giovanni Del Prete, poi sulla 458 il cosentino Gabrydriver fresco vincitore della Coppa tricolore di classe GT Cup. Altro giovane driver di casa atteso al via è Marco Nicoletti su Peugeot 208.

-“Occorre tenere un ritmo elevato lungo tutto il percorso, ogni indecisione o imprecisione costa cara in termini di tempo. Le auto devono essere molto scorrevoli per le caratteristiche del tracciato dove non ci sono punti lenti”- sono le parole del vincitore 2024 Luigi Fazzino che sarà al volante dell’Osella PA 2000 turbo.

Simone Faggioli nella sua analisi tecnica del tracciato che lo vide al debutto nel 1997: -“Certamente uno dei tracciati più scorrevoli e tecnici. Le prove saranno importanti per stabilire le più efficaci regolazioni aerodinamiche”-.