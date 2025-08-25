Us Open, Djokovic batte Tien dopo intervento del medico in campo. Cos’è successo

(Adnkronos) –

Novak Djokovic vola al secondo turno degli Us Open. Il serbo ha debuttato a New York oggi lunedì 25 agosto contro l'americano Learner Tien e dopo un primo set vinto senza troppa difficoltà ha faticato più del previsto nel secondo parziale. L'ex numero uno, in evidente difficoltà con il passare dei minuti, ha portato a casa anche il secondo set al tie-break (7-3), prendendosi però un warning per il tempo perso in battuta, tremando in alcuni momenti e facendo esercizi di respirazione. Un atteggiamento che ha fatto preoccupare i tifosi. Cos'è successo? Probabilmente si è trattato di un problema di vesciche, visto che Nole ha chiesto l'intervento in campo del medico e del fisioterapista alla fine del secondo set, togliendosi una scarpa e spiegando allo staff il problema. A medicazione terminata, Nole è tornato in campo per l'inizio del terzo set, giocando di nuovo con la sicurezza vista all'inizio dell'incontro e archiviando la pratica con un 6-1 7-6 6-2.