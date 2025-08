Ucraina, esplosioni vicino centrale Zaporizhzhia. Droni di Kiev sulla Russia

(Adnkronos) – Ancora una giornata di combattimenti tra droni ed esplosioni nella guerra tra Ucraina e Russia. Il team dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha osservato esplosioni e fumo presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, provenienti da una vicina struttura ausiliaria che, secondo quanto segnalato dalla centrale, è stata attaccata ieri. Il personale dell’impianto ha informato il team che il sito ausiliario è stato colpito da bombardamenti e droni a partire dalle 9 ora locale. Il fumo proveniente dall’area interessata è rimasto visibile alla squadra fino al pomeriggio, nonostante la struttura si trovi a 1.200 metri dal perimetro della centrale. L’incidente è l’ultimo di una serie di recenti eventi che evidenziano i persistenti rischi per la sicurezza nucleare derivanti dalla guerra della Russia contro l’Ucraina. “Qualsiasi attacco nelle vicinanze di una centrale nucleare, indipendentemente dall’obiettivo previsto, pone potenziali rischi anche per la sicurezza nucleare e deve essere evitato”, ha affermato il direttore dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi. “Ancora una volta, invito alla massima moderazione militare nei pressi degli impianti nucleari per prevenire il rischio persistente di un incidente nucleare”. Un attacco con un drone ha intanto causato nelle prime ore del mattino un grave incendio in un deposito di petrolio nella località turistica russa di Sochi. Oltre 120 vigili del fuoco sono stati impiegati per domare l’incendio che ha avvolto un deposito di carburante nel distretto di Adler, ha reso noto il governatore regionale Veniamin Kondratyev su Telegram. Un deposito di carburante da 2.000 metri cubi è in fiamme, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, citando le autorità di emergenza nella regione di Krasnodar, dove si trova Sochi. L’agenzia russa per l’aviazione civile, Rosaviatsia, ha dichiarato che i voli all’aeroporto di Sochi sono stati sospesi “per garantire la sicurezza aerea”. La regione di Krasnodar ospita importanti raffinerie, tra cui l’impianto di Ilsky, uno dei più grandi della Russia meridionale e ripetutamente bersaglio di attacchi con droni ucraini. Sarebbero inoltre quindici i droni ucraini abbattuti nella regione russa di Voronezh, dove tuttavia una donna è rimasta ferita, ha quindi riferito il governatore regionale Alexander Gusev. “Le forze di difesa aerea in servizio nei cieli di Voronezh e di tre distretti della regione hanno individuato e distrutto circa 15 droni. Secondo i dati preliminari, a seguito della caduta dei detriti di un drone, una donna ha riportato una ferita alla gamba”, ha scritto Gusev sul suo canale Telegram. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)