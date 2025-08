Trump: “Non penso che a Gaza sia genocidio”

(Adnkronos) – ”Non penso” che nella Striscia di Gaza sia in corso un genocidio. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, affermando che ”cose orribili sono successe” durante l’assalto di Hamas a Israele il 7 ottobre del 2023. Trump ha poi confermato che il suo inviato speciale Steve Witkoff si recherà in Russia questa settimana. Più precisamente, secondo il presidente Usa, Witkoff si recherà in visita “credo mercoledì o giovedì”. Rispondendo ai giornalisti sulla missione di Witkoff a Mosca, Trump ha detto che l’obiettivo è ”raggiungere un accordo per far sì che si smetta di uccidere la gente”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)