Salute

Sommatino. La famiglia Giuseppe Inserra vince il Palio di San Giuseppe; a Calogero Terrana ed Emmanuel Cocita i “giummi” destro e sinistro

Redazione 1

Sommatino. La famiglia Giuseppe Inserra vince il Palio di San Giuseppe; a Calogero Terrana ed Emmanuel Cocita i “giummi” destro e sinistro

Lun, 11/08/2025 - 01:12

Condividi su:

SOMMATINO. E’ stata la famiglia Inserra Giuseppe ad aggiudicarsi il prestigioso Palio di San Giuseppe per il 2025. Una vittoria bellissima ottenuta dopo essere riusciti a mettere in fila tutti gli altri cavallie cavalieri che hanno preso parte al palio che si svolge a Sommatino.

La famiglia Inserra ha ricevuto i complimenti del sindaco per la vittoria nell’edizione 2025. Nel contempo, ha anche esteso i propri complimenti e felicitazioni anche nei confronti di Calogero Terrana ed Emmanuel Cocita che, in questa edizione 2025 del Palio di San Giuseppe, si sono aggiudicati i tradizionali Giummi Destro e Sinistro.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta