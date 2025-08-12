Serradifalco, piazza gremita per Albano: trionfo di pubblico nei festeggiamenti di San Leonardo

Serradifalco – I festeggiamenti in onore di San Leonardo si sono conclusi con un evento che resterà a lungo nella memoria collettiva del paese. La serata di ieri ha visto un autentico bagno di folla in Piazza Vittorio Emanuele, gremita ben oltre ogni previsione, per il concerto di Albano. Parlare di “sold out” è riduttivo: il numero di presenti è stato inquantificabile. Passando tra la gente, c’era chi stimava 10.000 spettatori, chi 12.000, chi addirittura 15.000. Quello che è certo è che si trattava di migliaia, migliaia, migliaia di persone, provenienti non solo da Serradifalco ma anche dai centri vicini, che hanno riempito ogni angolo del cuore cittadino, fino alle vie adiacenti, rendendo impossibile trovare un solo spazio libero.

La scena era spettacolare: balconi colmi di curiosi, anziane sedute in prima fila con le sedie portate da casa per rivedere dal vivo l’artista simbolo della loro giovinezza, gente assiepata lungo il viale principale in attesa di ascoltare i grandi successi di una carriera senza tempo. Un’atmosfera che raramente si ritrova in occasione di un concerto, capace di unire più generazioni in un’unica, travolgente emozione.

Albano, autentico mattatore, ha proposto un repertorio ricco dei suoi pezzi storici, intervallandoli con alcune canzoni non sue ma capaci di strappare sorrisi e mettere di buon umore un’intera piazza. Ha fatto cantare e ballare tutti, con centinaia di telefonini alzati per immortalare ogni momento: dai fan di lunga data a chi, pur non considerandolo il proprio idolo, ha riconosciuto in lui un grande protagonista della musica e della cultura popolare italiana. Il concerto ha ripercorso l’intera carriera dell’artista, con brani indimenticabili come “Nel sole”, “Felicità”, “Sharazan” e “Ci sarà”, arricchiti da racconti e aneddoti personali che hanno reso la serata ancora più intima e coinvolgente.

Tanta era la folla anche nelle vie limitrofe che, per avvicinarsi a quei fan che dal fondo non riuscivano a vedere bene il palco, Albano ha sorpreso tutti arrampicandosi sulla struttura metallica dell’americana, intonando da lassù qualche nota. Un gesto di vicinanza e generosità artistica che dimostra come, a 80 anni, il cantante conservi una grinta e una voce fuori dal comune. Una scena che ha strappato applausi e sorrisi, con qualcuno che, vedendolo sospeso in alto, lo ha paragonato a un “King Kong” del palcoscenico, capace di dominare la scena con energia e carisma.

Un plauso va anche a Ernesto Tapanese, che con la sua consueta professionalità ha presentato Albano. Presenza costante di tutte le serate che hanno caratterizzato questi festeggiamenti, Tapanese è un talento che nasce dal cuore della Sicilia e che riesce sempre a trovare le parole giuste, mai fuori luogo, per introdurre i grandi nomi della musica leggera italiana. Quando uno spettacolo si apre con la sua voce, è già un bel modo di iniziare.

Qualche dubbio su alcuni aspetti organizzativi legati alla sicurezza del pubblico c’è stato, ma non è questo il momento di fare polemiche. Quello che conta è che l’evento sia stato gestito complessivamente bene e che la gente sia tornata a casa soddisfatta e senza incidenti, portando con sé il ricordo di una serata speciale.

La scelta di Albano come ospite principale della serata, voluta dal sindaco Burgio, si è rivelata più che azzeccata. L’evento ha segnato un momento di festa corale per la comunità, dove la gioia ha avuto la meglio su ogni difficoltà logistica.

La serata si è chiusa con la musica di Albano a fare da colonna sonora a un’edizione dei festeggiamenti di San Leonardo che resterà negli annali di Serradifalco: un trionfo di partecipazione, calore e tradizione.