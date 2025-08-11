Serradifalco. Il Pd ha chiesto all’amministrazione comunale la collocazione di dossi e dissuasori di velocità per la sicurezza stradale

SERRADIFALCO. Il PD ha avanzato, tramite il Segretario cittadino e Presidente del Consiglio Daniele Territo all’Amministrazione comunale, la richiesta di collocare di dossi e dissuasori di velocità in punti particolarmente critici della viabilità cittadina.

La proposta, sostenuta dalla segreteria cittadina del PD e firmata dal Presidente del Circolo PD Lillo Speziale, dalla consigliera comunale Danila Iannello, e dai componenti della segreteria Donatello Miraglia e Federica Giarratano, prevede l’immediata installazione di dossi artificiali e dissuasori di velocità in diversi punti sensibili del paese, in risposta alle numerose segnalazioni da parte di cittadini e famiglie preoccupati per la sicurezza stradale.

Le aree indicate come prioritarie sono: via Papa Giovanni XXIII, in particolare modo nei pressi della villa comunale “Giudice Rosario Livatino”, sempre più vissuta da bambini e famiglie; via Cavalieri di Vittorio Veneto, in prossimità dell’edificio scolastico; corso Garibaldi e via Rosolino Raimondi, nei pressi della villetta comunale.

Il PD ha chiesto che l’Amministrazione agisca con urgenza, predisponendo gli interventi necessari a rallentare il traffico e a mettere in sicurezza le zone più frequentate da minori e famiglie. Nel contempo ha dato la sua disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale per individuare soluzioni efficaci e realizzabili in tema di sicurezza stradale.