San Cataldo. Il 10 agosto in piazza Papa Giovanni XXIII Ibla canta Rosa Balistreri “Ppi nun perdiri lu cuntu”

SAN CATALDO. Il 10 agosto alle ore 21 in piazza Papa Giovanni XXIII andrà in scena uno spettacolo davvero notevole dal titolo “Ppi nun perdiri lu cuntu”. In quell’occasione, Ibla canterà le canzoni della celebre cantante siciliana Rosa Balistreri.

Dopo l’incredibile percorso ad Amici di Maria De Filippi e i successi che ne sono seguiti, IBLA tornerà ad emozionare il grande pubblico con un progetto davvero speciale: un omaggio vibrante e visionario a Rosa Balistreri, la più grande voce folk della Sicilia.

Si tratta di un viaggio musicale iniziato sei anni fa, con l’obiettivo di risvegliare la memoria collettiva attraverso le canzoni del passato, portandole al presente con una nuova veste sonora: moderna, mistica, tribale. Musica elettronica e strumenti acustici si fondono per dare nuova vita al dialetto, alle tradizioni, alle emozioni più profonde della nostra terra.

Tra gli obiettivi del progetto ci sono quelli di mantenere viva la cultura siciliana, ma anche di far conoscere al mondo la storia siciliana facendo vivere al pubblico un’esperienza viscerale e autentica raccontando la vita straordinaria di Rosa, una donna che ha trasformato il dolore in arte, e il destino in poesia.

“E’ un’occasione unica per riscoprire chi siamo, da dove veniamo… e dove possiamo ancora andare. Non perdere il racconto. Non perdere la voce. Non perdere il canto”, hanno concluso il sindaco Comparato e l’assessore comunale alla cultura Marianna Guttilla.