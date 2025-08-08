Roma, spunta un topo nella sala di un ristorante cinese al Prenestino: sequestrato il locale

(Adnkronos) – Un topo è stato trovato nella sala di un ristorante cinese in via Prenestina a Roma nel corso di alcuni controlli svolti dalla polizia della divisione amministrativa della questura di Roma, insieme agli agenti del distretto di zona e della squadra mobile. Il roditore è spuntato nella sala dedicata alla clientela tra le sedie accatastate. Inoltre quando i poliziotti sono entrati nel locale, strutturato su due piani, hanno riscontrato le prime gravi irregolarità: totale assenza di estintori o, laddove presenti, con revisione scaduta da diversi anni e utilizzati come fermaporte, uscite di emergenza ostruite, impianto elettrico privo di manutenzione e pessime condizioni igienico sanitarie nella conservazione degli alimenti. Gli agenti hanno disposto il sequestro preventivo dell’intero locale. La procura di Roma ha poi chiesto e ottenuto la convalida dal giudice per le indagini preliminari. Il ristorante era parte di una srl il cui amministratore e il socio di maggioranza sono entrambi originari della Cina. Il personale della Asl Roma 2, intervenuto insieme ai poliziotti, ha disposto la distruzione dei cibi mal conservati e ha proceduto alle contestazioni per la materia di loro competenza. Infine uno dei locali del ristorante era stato allestito a dormitorio, con materassi e stuoie ammassati sul pavimento per i 45 dipendenti assunti. Due dei lavoratori sono risultati sprovvisti di valido titolo per la permanenza in Italia e sono in corso approfondimenti da parte dell'ufficio immigrazione della questura per valutare l’adozione di eventuali provvedimenti di rimpatrio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)