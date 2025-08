Renault celebra la libertà al Viva! Festival con la R4 E-Tech Electric

(Adnkronos) – Per il nono anno del Viva! Festival, Renault Italia consolida la propria presenza affiancando la celebre rassegna musicale della Valle d’Itria. Un legame che nasce dalla condivisione di valori profondi e da una visione comune: creare esperienze che connettano persone, linguaggi ed emozioni. Nel mondo della musica, ogni nota è un viaggio emotivo, ogni melodia diventa veicolo di identità e memoria. Allo stesso modo, Renault intende la mobilità come un mezzo per generare relazioni autentiche, non solo come spostamento da un luogo all’altro. Questo spirito si riflette pienamente nella filosofia che anima il Viva! Festival, che unisce innovazione culturale, sperimentazione sonora e coinvolgimento territoriale. Fulcro dell’edizione 2025 è la R4 E-Tech Electric: reinterpretazione elettrica e avveniristica della celebre Renault 4. Non si tratta solo di un’auto, ma di un emblema generazionale che torna a vivere in una forma sostenibile, pronta a ispirare nuove generazioni. Nata per essere democratica e rivoluzionaria, la Renault 4 ha segnato l’immaginario collettivo con la sua versatilità. Oggi, con la versione E-Tech Electric, torna in scena con una veste contemporanea, coniugando tradizione e progresso. Un’icona che parla di libertà, autenticità e futuro. Durante il Festival, il pubblico potrà ammirarla da vicino e provarla su strada grazie ai test drive previsti nei luoghi simbolici di Locorotondo. Un’esperienza immersiva che unisce passato e presente, tecnologia ed emozione, stile e sostenibilità. Il Direttore Generale di Renault Italia, Sébastien Guigues, ha sottolineato il significato di questa collaborazione: “Essere parte di questo progetto per il quarto anno consecutivo è un orgoglio. Viva! Festival rappresenta un polo culturale vibrante, capace di valorizzare il territorio attraverso la musica e le idee. Condividiamo la stessa visione: costruire legami profondi, muovendoci tra innovazione, bellezza e passione.”

