Napoli-Brest: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Nuova amichevole pre-campionato per il Napoli di Antonio Conte. Oggi, domenica 3 agosto, i campioni d'Italia affrontano i francesi del Brest nel terzo test di avvicinamento alla nuova stagione, dopo quelli contro Arezzo e Catanzaro. Dopo la prima fase della preparazione a Dimaro, gli azzurri si sono spostati a Castel di Sangro, in Abruzzo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Ecco la probabile formazione del Napoli per la sfida amichevole contro il Brest, in programma alle 19: Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lukaku, Lang. All. Conte. L'amichevole tra Napoli e Brest sarà visibile in diretta tv, acquistando il contenuto in pay per view al prezzo di 9,99 euro su Dazn, OneFootball e Sky Primafila. Partita disponibile anche in streaming sulle app di Dazn e OneFootball, su Now e Sky Go.