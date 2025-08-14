Mussomeli, “Passia…mangiannu”. Alla riscoperta del centro storico. Zona Madrice e “muru ruttu”. Vie e viuzze fra degustazioni, musica e animazione

MUSSOMELI – Anticamente quando qualcuno indicava la zona del “mururuttu”, intendeva sottolineare lo stato di degrado, di abbandono in cui si trovava quel lembo di terra appartenente al quartiere madrice. Una zona adesso attenzionata anche sotto l’aspetto di collegamento viario. Intanto ieri sera (13 agosto) nell’ambito della programmazione estiva, la zona è stata visitata e attraversata da tanti durante lo svolgimento del programma serale organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco “Passìa—mangiannu riscopriamo i nostri quartieri “U muru ruttu” con un percorso che ha interessato la via Bercellona, la via De Castellar, Vicolo 2, Santa Margherita, Via Compagnia dei Verdi, Salita San Leonardo, Via Minneci, Piazzetta Firenze. Lungo questo itinerario sono state approntate postazioni come “lu scacciu”, libri di autori locali, postazione apericena, degustazione pasta, birra artigianale, Torte e spumante, banchi hobbisti, mostre fotografiche di fotografi locali. Alla fine del percorso musica con il duo Giovanni Lo Brutto e Gianfranco Navarra in piazzale Firenze. Al animare le vie e viuzze del centro storico ha contribuito lo spettacolo itinerante con street band.