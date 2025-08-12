Mussomeli, la villa “Giovanni Paolo II” accoglie bambini e genitori. C’è teatro ed è festa

MUSSOMELI – A Mussomeli, la villa di piazza Caltanissetta, intitolata a Giovanni Paolo II, nel pomeriggio dell’11 agosto 2025 si è trasformato in un palcoscenico con dei bravi attori del Centro Teatrale di Catania che hanno mostrato grande professionalità e competenza, Una iniziativa voluta e realizzata grazie al prezioso contributo di Arnia che ha visto l’ampia partecipazione di giovani spettatori attenti ad incuriositi. Infatti era presente un pubblico speciale: Ragazzi e piccini e, con loro, anche i genitori. “È stato bellissimo vedere l’emozione dipinta sui volti dei più piccoli, i loro sorrisi e le loro risate, ha commentato il vice sindaco Lo Conte che era presente con il sindaco Catania”, E Giuseppe Navarra, Presidente dell’Associazione Arnia, compiaciuto ha sottolineato: “Vedere i bambini felici e affascinati dal Teatro e della sua Magia è la cosa che più mi gratifica in questo mio percorso artistico che dura ormai da quasi 10 anni”. Ha poi ringraziato I componenti del CTS Centro Teatrale Siciliano di Catania, il Sindaco Giuseppe Catania, l’amministrazione e gli Assessori Seby Lo Conte, Jessica Valenza, quest’ultima assessore alla Cultura, con la promessa di altre iniziative come questa rappresentazione. Evidentemente soddisfatti i genitori che si sono complimentati con gli organizzatori.