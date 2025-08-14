Mussomeli, arrivo ed accoglienza della Croce Giubilare alla Fratres e Misericordia. Visite alle Case di Riposo, Ospedale e Casa Rosetta. Ripartenza il 17.

MUSSOMELI – E’ arrivata nel piazzale Mongibello, intorno alle 17, proveniente da Regalbuto dove si erano recati per prelevarla i rappresentanti dei sodalizi Misericordia e Fratres Vittorio Catania, Vincenzo Sorce, Padre Liborio Franzù e Marilena Pastorello, la Croce Giubilare 2025, accolta da volontari della Misericordia e donatori di sangue Fratres di Mussomeli, da alcune religiose ed alcuni cittadini che hanno voluto onorare l’arrivo della Croce Giubilare. Anche il sindaco Catania ha registrato la sua presenza, poco dopo l’arrivo della croce, informandosi al riguardo. Padre Liborio, correttore della Misericordia, all’arrivo della Croce a Mussomeli, ha invitato i presenti alla preghiera ed ha parlato di questa Croce Giubilare, benedetta da Papa Francesco, approntata interamente in legno di olivo, da sempre simbolo di pace e di rigenerazione. Ha sottolineato che sul braccio orizzontale è impresso il motto del giubileo “Pellegrini di speranza” e sul retro del braccio verticale è riportata la parola “pace” in diciotto lingue del mondo. Una breve catechesi per illustrare il significato dell’evento. E’ seguita una breve sosta nel piazzale Mongibello e poco dopo le 18 è stato dato l’avvio alla breve processione della Croce Giubilare in direzione della Parrocchia di Cristo Re dove è stata celebrata la messa con la permanenza fino al 17 agosto, allorquando sarà accompagnata a Siracusa per il prosieguo del giro nelle Misericordie di Sicilia.