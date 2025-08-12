Montedoro. L’assessore Duminuco: “Il volontariato è un’esperienza preziosa guidata dall’amore e dalla solidarietà”

MONTEDORO. Riceviamo e pubblichiamo nota dell’assessore Debora Duminuco sul volontariato a Montedoro.

“A Montedoro ho voluto dare voce a un piccolo spazio dedicato a neomamme e bambini in cui si cerca costantemente di fornire assistenza e supporto sia alle mamme che ai loro bambini e senza tralasciare il sostegno emotivo della madre.

Personalmente mi sono presa carico di questa grande responsabilità oltre ai molteplici impegni che ho da sostenere nel sociale ma questo mi mi ha dato la forza per organizzarli e gestirli nel migliore dei modi. La relazione di fiducia e affetto tra chi offre il supporto e la famiglia che lo riceve è la mia ricompensa.

Il volontariato è un’esperienza preziosa guidata dall’amore e dalla solidarietà ed è un’opportunità per crescere, imparare a contribuire al benessere della comunità.

Ecco perché invito tutti,giovani e adulti a dedicarsi al volontariato.

Il volontariato è un motore fondamentale per affrontare le sfide sociali e fornire supporto a chi ne ha bisogno.

Ringrazio l’avvocata Giuseppa Naro ( presidente del Centro di Aiuto alla Vita nisseno) per avermi dato questa possibilità di collaborazione.

Ogni primo mercoledì del mese insieme ai volontari e alla Presidente partecipiamo alla celebrazione della Santa Messa per i bambini Mai Nati , per ricordare e pregare per i bambini che non sono nati a causa di aborto o altre cause.

Questa iniziativa, promossa da diverse realtà ecclesiali, mira a offrire conforto ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio e a chiedere l’intercessione di questi bambini per la pace e la protezione della vita.

Noi crediamo che i bambini mai nati siano degli angeli e intercedono presso Dio per la pace, la vita e la conversione dei cuori.

Il secondo giovedì di ogni mese puntualmente mi reco a Caltanissetta presso il CAV e insieme alla Presidente Giuseppa Naro e l’operatrice Angela Calì offriamo supporto concreto alle donne che stanno affrontando una gravidanza difficile o inattesa, fornendo assistenza e consulenza.

Le mamme trovano sostegno per le loro esigenze specifiche, sia pratiche che emotive, durante questo periodo difficile.

Le donne possono rivolgersi al CAV per diverse ragioni, come difficoltà economiche, problemi relazionali o semplicemente per avere un punto di riferimento e ricevere consigli e supporto.

La visita mensile al CAV permette alle mamme di mantenere un contatto regolare con il centro, ricevere aggiornamenti e continuare a beneficiare del supporto offerto.

Pretendiamo che chi dona si prenda cura del corredino che deve consegnarci. Non deve essere uno svuota cantine, un modo per liberarsi del superfluo. Deve esser consapevole del processo, protagonista. Chi non ha tempo per pulire, ordinare, dividere non ha tempo per donare

Presso Piazza Umberto I a Montedoro ho voluto realizzare questo “ spazio solidale , un edificio con oggetti di puericultura “ingombranti” (culle, box, seggioloni, vestiti, giocattoli, pannolini, prodotti per l’igiene del bambino e della mamma,biberon,ciucci, lenzuola e corredino per neonati,etc…) chiunque è libero di donare e noi aiuteremo chi ne ha di bisogno.

A seguire lascio il mio indirizzo mail sia per chi è disposto a donare ma anche per chi ha bisogno d’aiuto e noi cercheremo di prenderci cura di tutti i casi nei limiti del possibile: deboraduminuco@gmail.com

Inoltre, abbiamo da un anno attivato “il filo che unisce” le cui volontarie realizzano a maglia morbidi cappellini, sciarpe,scarpine, dudù e copertine, per avvolgere, scaldare e colorare i piccini ricoverati del CAV ma anche chi ne avrà bisogno.

Voglio anticipare altre iniziative come:

Zaino amico : iniziativa di raccolta di materiale scolastico dall’asilo nido alla scuola primaria per alleggerire la spesa delle famiglie;

Come prossimi obiettivi c’è da promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento al seno e sensibilizzare sui temi dell’accudimento del neonato, una vera e propria formazione per le neomamme ma di questo ne parlerò più avanti”.

