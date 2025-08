Mondiali nuoto Singapore, programma 2 agosto. Orari e dove vedere italiani in tv

(Adnkronos) – I Mondiali di nuoto 2025 di Singapore continuano a regalare spettacolo. Sabato 2 agosto è il settimo giorno di gare in vasca, con diversi azzurri pronti a giocarsi una medaglia. Domani, occhi puntati sulla vicecampionessa del mondo dei 1500 stile libero Simona Quadarella, impegnata nella finale degli 800 stile libero, ma anche su Thomas Ceccon, in finale dei 100 farfalla. Ecco il programma del 2 agosto e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali 2025 di Singapore, con gli orari italiani. Ore 3.02: Simone Conte, Riccardo Giovannini – eliminatorie piattaforma 10 m maschile Ore 4.02: Sara Curtis, Silvia Di Pietro – batterie 50 stile libero femminili Ore 4.31: Christian Bacico, Thomas Ceccon – batterie 50 dorso maschili Ore 4.52: Anita Bottazzo, Benedetta Pilato – batterie 50 rana femminili Ore 5.09, eventuale finale ore 14:42: Italia – 4×100 stile libero mista Ore 9.02, eventuale finale ore 12:02: Chiara Pellacani, Elisa Pizzini – Trampolino 3 m femminile

Ore 13.02: Silvia di Pietro – finale 50 farfalla femminili



Ore 13.09: Leonardo Deplano – finale 50 stile libero maschili



Ore 13.43: Thomas Ceccon – finale 100 farfalla maschili

Ore 14.21: Simona Quadarella – FINALE 800 stile libero femminili Le gare di domani sabato 2 agosto ai Mondiali di nuoto di Singapore saranno visibili su Rai 2 Hd, RaiSport Hd, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (canali 201 e 211). Gare disponibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)