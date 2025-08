Mondiali di nuoto, medaglia per l’Italia: Pilato bronzo nei 50 rana

(Adnkronos) –

Benedetta Pilato ha vinto oggi, domenica 3 agosto, la medaglia di bronzo nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore. Gara bellissima dell'azzurra che chiude al terzo posto in 30.14. Alle sue spalle l'altra italiana Anita Bottazzo con 30.21. L'oro è andato alla lituana Ruta Meilutyte in 29.55 e l'argento alla cinese Qianting Tang in 30.03. "Oggi ero molto più tranquilla rispetto a ieri. Questa medaglia vale tantissimo. Gli altri anni mi ci vedevo sempre sul podio, quest'anno è stato davvero inaspettata", ha detto l'azzurra Benedetta Pilato a Sky subito dopo la gara. "Sono contentissima, è la ciliegina di una torta che in realtà non c'era", ha poi ha aggiunto l'azzurra a RaiSport, "il tempo è quello che è, ma era importante mettere la mano davanti. Riconfermarsi non è mai semplice e questa medaglia di bronzo vale tanto. Ho sempre raccontato le difficoltà, ma sono sempre qui a provarci". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)