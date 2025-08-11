Milena. L’11 agosto alle 21,30 la Premiata Forneria Marconi (PFM) in concerto in piazza Europa

MILENA. Stasera 11 agosto a Milena si esibirà una delle band più iconiche della scena musicale italiana. La PFM torna sul palco, live, in un concerto gratuito a Milena. Lo fa con tutto il suo talento e un’energia inesauribile, con Il Rock Progressivo in tutta la sua potenza.

Stasera, con inizio alle ore 21,30 la Premiata Forneria Marconi porterà in scena uno spettacolo intenso con il tour “Doppia Traccia”. Sarà possibile rivivere insieme i grandi successi della PFM e le canzoni di De André in un’incredibile serata.

La Premiata Forneria Marconi (PFM) promette uno spettacolo emozionante con arrangiamenti unici e una scaletta che ripercorre le tappe più significative della sua carriera, dai brani storici a quelli che celebrano il sodalizio con il cantautore genovese. I concerti della PFM sono un viaggio nel tempo e nello spazio musicale che è destinato a lasciare una traccia importante nel pubblico che prenderà parte al suo concerto che si terrà in Corso Europa a Milena.