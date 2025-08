Milan, Franco Baresi operato per nodulo al polmone: “Ci vorrà un po’ per tornare in forma”

(Adnkronos) – Franco Baresi, bandiera e vicepresidente del Milan, è stato operato per un nodulo al polmone. Lo rende noto la società rossonera specificando che l'ex calciatore, 65 anni, si sottopone ora "a terapia di consolidamento a base di immunoterapico". "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio", le parole di Franco Baresi. "A seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico", si legge nella nota. "Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano, siamo tutti con te!", spiega ancora il club rossonero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)