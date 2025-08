Maturità 2025, quasi tutti promossi: Campania regione con più lodi

(Adnkronos) – Il 99,7% degli studenti ammessi all'esame di Maturità 2024-2025 (96,5% degli studenti scrutinati) è stato promosso. Secondo i dati pubblicati sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito in tutta Italia sono 13.857 i ragazzi che si sono diplomati con lode. La regione con il più alto numero di lodi è la Campania con 2.898, seguono la Sicilia, 1.947 e la Puglia con 1.891. La regione dove si registra il numero più basso è la Valle d'Aosta con 3. Dagli esiti degli scrutini finali delle scuole secondarie di secondo grado, facendo una media tra il 1° e il 4° anno, la percentuale di ammessi è del 76,6%, leggermente in calo rispetto allo scorso anno, quando era stato ammesso il 77,1% degli studenti. Sospesi il 17,8% e 5,6% i non ammessi. Facendo una media invece tra i diversi indirizzi di studio risultano ammessi l'81% nei licei, 69,1% negli istituti tecnici e 76,4% nelle scuole professionali. I non ammessi risultano in numero inferiore nei licei, dove sono soltanto il 3,1%, 8,1% la percentuale ai tecnici e 9,2% negli istituti professionali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)