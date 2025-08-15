Maria, grembo e meta del pellegrinaggio terreno: il messaggio del Vescovo Russotto per la Festa dell’Assunta

“L’Assunzione di Maria è la sua nascita al Cielo, grembo e meta del nostro pellegrinaggio terreno. Lei è già lì e noi attende.” Con queste parole, Monsignor Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, ha voluto rivolgere ai fedeli un pensiero carico di speranza in occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, celebrata oggi in tutta la diocesi.

Nel suo messaggio, il Vescovo invita a guardare a Maria come modello e guida verso la meta ultima della vita cristiana. Non solo un ricordo liturgico, ma una prospettiva che illumina il presente: “Se ogni attimo lo viviamo come frammento di eternità e con la solennità d’amore dell’istante ultimo, noi piantiamo il Paradiso in terra… per incontrarci tutti con il Signore e con Maria in Cielo.”

Un’esortazione che, in un Ferragosto spesso associato a vacanze e spensieratezza, richiama all’essenza profonda della festa: unire cielo e terra, tempo ed eternità, vita quotidiana e dimensione spirituale.

La comunità nissena si prepara a vivere la ricorrenza con celebrazioni liturgiche e momenti di preghiera, nella cornice estiva che rende ancora più vivo il senso di comunità. “Buona solennità dell’Assunzione e buon Ferragosto” è l’augurio finale del Vescovo, che unisce benedizione e vicinanza, richiamando tutti a un cammino condiviso verso la meta che Maria già ha raggiunto.