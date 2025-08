Maltempo, piogge e temporali al Centro-Sud: allerta in sette regioni

(Adnkronos) – Il maltempo con la perturbazione proveniente dall'Europa centrale ha colpito il Friuli Venezia Giulia dove i temporali e le piogge intense, che hanno interessato soprattutto la pianura e la costa, hanno provocato allagamenti, alberi caduti e una drastica diminuzione delle temperature, più basse rispetto alla media del periodo. Per oggi domenica 3 agosto è prevista allerta gialla in sette regioni del Centro-Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su ampi settori di Toscana, Lazio, Puglia e sull'intero territorio di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Da domani lunedì 4 agosto le previsioni meteo indicano che l'alta pressione tornerà a rafforzarsi con sole e caldo su gran parte del Paese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)