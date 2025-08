Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni: temporali e forti raffiche di vento

(Adnkronos) – Torna il maltempo sull'Italia in particolare nelle regioni del Nord. Oggi, sabato 2 agosto, sono attesi temporali per una perturbazione di origine atlantica in arrivo. Sono previsti temporali e forti raffiche di vento, dapprima su Lombardia e Veneto, in estensione a gran parte del Nord, con fenomeni localmente intensi. La Protezione Civile ha valutato l'allerta gialla su Liguria, Friuli Venezia Giulia e su alcuni settori di Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto. Sulla Toscana in particolare è atteso un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla costa settentrionale e in successiva estensione al resto del nord ovest e alle zone interne. Per questo l'allerta gialla prevede anche un rischio idrogeologico e idraulico. Nella giornata odierna sono previsti frequenti temporali sin dal mattino, localmente intensi, dalla Liguria fino alla Romagna, in estensione anche all’Alta Toscana e al nord delle Marche. Dal pomeriggio i fenomeni si concentreranno soprattutto sul Nord-est con le prime schiarite al Nord-ovest. Le temperature saranno quasi autunnali al settentrione con massime fino a 22°C (quelle che erano le minime delle ultime settimane diventeranno le massime). Al Sud e sul resto del Centro non interessato dai temporali (Lazio, Abruzzo e Molise) il tempo sarà estivo e gradevole sottolinea iLMeteo.it. Domani la perturbazione danese porterà pioggia in Romagna nella notte, Toscana fino al mattino e Marche fino al pomeriggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)