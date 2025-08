Le double fond du Dogecoin (DOGE) attire l’attention, BJMINING aide les utilisateurs à gagner 5 600 $ de revenu passif par jour

Suite à la forte volatilité du Dogecoin (DOGE) en juillet 2025, les acteurs du marché se sont recentrés sur cette cryptomonnaie populaire. Récemment, le DOGE a affiché une configuration classique de double creux. S’il franchit la résistance de 0,25 $, la tendance haussière à court terme pourrait se poursuivre. Parallèlement, en raison de la liquidation de certains fonds institutionnels, le cours est passé de 0,26 $ à environ 0,24 $, soit une baisse de 11 % en une seule journée.



Dans un environnement incertain et volatil, de plus en plus d’investisseurs recherchent des moyens stables et automatisés de générer des revenus en cryptomonnaies. BJMINING a officiellement lancé sa solution de cloud mining Dogecoin pour aider les utilisateurs de DOGE et de BTC à ouvrir facilement un canal de revenus passifs, avec un revenu quotidien maximal de plus de 5 600 $.

Qu’est-ce que le cloud mining Dogecoin ?

Le service de minage cloud Dogecoin de BJMINING permet aux utilisateurs de louer de la puissance de calcul à distance sans avoir à acheter de matériel. La plateforme déploiera des machines de minage centralisées dans des fermes de minage écologiques du monde entier pour miner automatiquement. Parmi ces solutions :

DOGE utilise l’algorithme Scrypt, avec un temps de blocage d’environ 1 minute, ce qui est très efficace et économe en énergie ;





La plateforme optimise la planification des algorithmes, améliore l’efficacité de la sortie des blocs et apporte des rendements quotidiens stables aux utilisateurs.

Comment commencer à miner du DOGE avec BJMINING ?

Visitez le site officiel de BJMINING pour vous inscrire et vous connecter. Les nouveaux utilisateurs recevront automatiquement une récompense d’expérience de 15 $ et pourront acheter un contrat d’essai.





Sélectionnez un produit contractuel approprié (prend en charge plusieurs recharges telles que DOGE, BTC, ETH, USDT , etc.) et activez-le en un clic pour miner automatiquement ;





Exemples de contrats populaires (avec DOGE comme monnaie de recharge)

WhatsMiner M50S+ : Investissez 100 $, durée 2 jours, gagnez 100 $ + 6 $





Le capital sera restitué après l’expiration du contrat et le bénéfice sera clairement traçable.



Avantages principaux de la plateforme BJMINING

Inscrivez-vous et obtenez une récompense minière gratuite de 15 $, essayez-la gratuitement





Pas besoin d’acheter des machines minières par vous-même, facile à utiliser, un clic pour commencer à faire des bénéfices





Planification intelligente de l’IA + ferme minière d’énergie verte, taux de puissance de calcul en ligne jusqu’à 99,9 %





Garantie de sécurité : protection de chiffrement conjointe McAfee® + Cloudflare®, actifs souscrits par AIG





0 frais de gestion + 0 frais cachés, structure de profit claire et transparente





Prise en charge de plusieurs crypto-monnaies pour déposer et retirer, vitesse rapide et liberté de choix





Mécanisme de remise de parrainage : 3 % pour les parrainages directs, 2 % pour les parrainages indirects, potentiel de profit illimité

Pourquoi le marché a-t-il choisi de participer maintenant ?

DOGE forme une structure ascendante potentielle : s’il clôture au-dessus de 0,25 $, l’objectif futur pourrait être de 0,42 $+





Malgré la récente correction des prix, la hausse mensuelle est toujours de 44% et la hausse cumulée sur un an atteint 80%.





Les investisseurs expérimentés se tourneront vers des méthodes de revenus passifs stables, en particulier lorsque le marché estime qu’il existe encore une possibilité de rebond à l’avenir.

Conclusion

Le DOGE traverse actuellement une période d’ajustement structurel critique, son prix étant passé de 0,26 $ à moins de 0,24 $. Le marché fluctue, mais des opportunités existent toujours. BJMINING propose une solution de minage qui ne nécessite ni transactions, ni prédictions, ni investissement matériel. Il suffit aux utilisateurs de recharger leur DOGE pour participer au cloud mining et bénéficier d’un revenu passif quotidien.

Que vous soyez un novice en blockchain ou un détenteur expérimenté, BJMINING peut vous fournir une solution de minage DOGE automatisée, à haut rendement et respectueuse de l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel de BJMINING : https://bjmining.com

E-mail officiel : info@bjmining.com