Jonathan Kaplan, morto a 77 anni il regista della storica serie tv ‘E.R.-Medici in prima linea’

(Adnkronos) – E' morto a 77 anni Jonathan Kaplan, regista statunitense di culto noto per il suo stile diretto e incisivo. Diresse Jodie Foster verso un Oscar come miglior attrice in 'Sotto accusa' e ricevette cinque nomination agli Emmy per aver diretto la storica serie tv 'E.R. – Medici in prima linea'. Il decesso è avvenuto venerdì 1 agosto nella sua casa di Los Angeles, dopo una lunga battaglia contro un tumore al fegato. A darne notizia è stata sua figlia Molly Kaplan: "È stato un padre amorevole e sempre presente", ha detto in un comunicato. Kaplan, nato a Parigi il 25 novembre 1947 in una famiglia immersa nel mondo dello spettacolo – suo padre era il compositore Sol Kaplan, la madre l'attrice Frances Heflin, e lo zio il premio Oscar Van Heflin – ha lasciato un segno indelebile nel cinema americano a partire dagli anni '70. Dopo gli studi alla New York University sotto la guida di Martin Scorsese, Kaplan iniziò la carriera con il leggendario produttore Roger Corman, firmando film come 'Night Call Nurses' (1972) e 'The Student Teachers' (1973). Ma è con 'È tempo di uccidere detective Treck' (1974), film cult del genere blaxploitation interpretato da Isaac Hayes, che ottenne per la prima volta una certa notorietà. Nel 1975 diresse 'Violenza sull'autostrada', il suo primo film per una major, mentre nel 1979 firmò 'Giovani guerrieri', con il debutto cinematografico di Matt Dillon, diventato col tempo un classico generazionale. Il suo film più noto rimane senza dubbio 'Sotto accusa' (1988), in cui Jodie Foster interpreta una donna vittima di stupro che decide di portare in tribunale i suoi aggressori e chi ha assistito senza intervenire. Il film, inizialmente accolto con freddezza dai test screening degli addetti ai lavori, fu poi sostenuto da Paramount e consacrò Foster, che vinse l'Oscar come miglior attrice. Nel 1992 il regista tornò in concorso al Festival di Berlino con 'Due sconosciuti, un destino', ambientato negli anni '60 e interpretato da Michelle Pfeiffer, nominata all'Oscar per quel ruolo. Oltre al cinema, Kaplan è stato una figura centrale nella televisione americana, in particolare come regista e produttore della serie cult 'E.R. – Medici in prima linea', per la quale ricevette cinque nomination agli Emmy. Tra il 1997 e il 2009 diresse ben 40 episodi. Ha diretto anche episodi di 'Law & Order – Unità speciale', 'Senza traccia', 'A sangue freddo', 'Fallen Angels' e 'Le streghe dell'East End', mostrando versatilità e competenza in contesti molto diversi. Jonathan Kaplan ha anche firmato celebri videoclip musicali, tra cui 'Infatuation' (1984) e 'Lost in You' (1988) per Rod Stewart, oltre a lavorare con Barbra Streisand e John Cougar Mellencamp. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)