Italia-Slovenia in Nations League: orario e dove vederla in tv

Semifinale di Nations League 2025 per la Nazionale italiana maschile di pallavolo. Oggi, sabato 2 agosto, gli azzurri affrontano la Slovenia a Ningbo, in Cina, nel penultimo atto del torneo. La Nazionale, allenata da Fefè De Giorgi, ha iniziato la fase a eliminazione diretta dopo aver raccolto 10 vittorie su 12 partite giocate ed ha eliminato ai quarti di finale Cuba, mentre gli sloveni hanno superato la Francia campione olimpica. Nell'altra semifinale il Brasile, vincente contro i padroni di casa della Cina, aspetta ancora la sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra Polonia e Germania, in campo oggi alle 13. Il match tra Italia e Slovenia è in programma oggi, sabato 2 agosto, alle 9 ora italiana. La partita sarà trasmessa, così come l'intera Nations League 2025, in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Dazn e su quella di VBTV. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)