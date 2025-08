Inter-Inter U23: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter. Dopo una stagione lunghissima, chiusa con le fatiche del Mondiale per Club in America, oggi domenica 3 agosto i nerazzurri di Chivu affrontano il primo test amichevole del pre-campionato. Una sfida in famiglia, ad Appiano Gentile, contro la neonata squadra Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

. Ecco le probabili formazioni della partita, in programma oggi alle 10.30:

Inter (3-4-2-1) Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; S. Esposito, Thuram; Lautaro. All. Chivu.

Inter U23 (3-4-2-1) Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Avitabile, Topalovic, Berenbruch, Cocchi; Kamate, Quieto; Spinaccè. All. Vecchi. La partita tra Inter e Inter U23 sarà visibile in diretta e in streaming su Dazn. All'estero, il match sarà disponibile anche su YouTube, sul canale ufficiale dei nerazzurri @Inter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)