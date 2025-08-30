Incendi, Lorefice(M5S): “55 mila interventi estivi, Sicilia ancora la più colpita”

“I dati parlano chiaro: dal 15 giugno al 29 agosto si contano oltre 55 mila interventi dei vigili del fuoco per incendi boschivi in tutta Italia, quasi 7 mila in più rispetto al 2024. La Sicilia, purtroppo, è ancora la regione più colpita, con quasi mille interventi soltanto nell’ultima settimana. Ieri l’isola ha vissuto l’ennesimo venerdì nero, con roghi che hanno devastato campagne, minacciato centri abitati e bloccato strade. Secondo il Corpo Forestale regionale, tra metà maggio e fine luglio si sono registrati 3.757 incendi, una media di 50 al giorno. Ai Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale va la mia gratitudine per l’instancabile lavoro, ma i miei ringraziamenti non spegneranno i roghi. Serve un cambio di passo radicale, con prevenzione vera, mezzi adeguati e una regia istituzionale che non lasci soli comuni e sindaci. L’ho già chiesto anche tramite interrogazione parlamentare e continuerò a farlo ovunque: il Governo deve intervenire subito, prima che sia troppo tardi .”Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.