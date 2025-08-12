Il sindaco Leonardo Burgio: “Estate serradifalchese da record; punta di oltre 15 mila presenze per il concerto di Albano”

SERRADIFALCO. Un’estate serradifalchese da record. E’ quella che ha organizzato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio.

Il sindaco Leonardo Burgio con il vice sindaco Basilio Martino

E proprio il primo cittadino serradifalchese ha voluto dire la sua a conclusione di questo percorso che ha fatto registrare presenze di pubblico e di grandi artisti di tutto rispetto.

“Con il cuore colmo di gratitudine – ha detto Burgio – desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile una stagione indimenticabile per la nostra comunità. La straordinaria partecipazione, con punte di oltre 15.000 presenze in occasione del concerto di Albano, è la testimonianza più bella dell’affetto verso Serradifalco e della voglia di condividerne la bellezza.

Il mio grazie va alla squadra di persone instancabili che lavora, spesso dietro le quinte, con impegno, passione e spirito di servizio. Ma soprattutto, grazie a tutti voi, cittadini e visitatori, che avete scelto di vivere a Serradifalco, con noi, queste serate estive, contribuendo con la vostra presenza a renderle speciali.

Questo messaggio arriva con qualche giorno di ritardo, a causa di un lutto familiare (è morto il cugino Corrado in un tragico incidente stradale) che ho vissuto con il dovuto riserbo e raccoglimento. Guardiamo avanti, con la volontà di fare sempre meglio. Avanti insieme”.