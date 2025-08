Firenze, furto nella villa di Denis Verdini: derubato mentre dormiva

(Adnkronos) – Furto nella 'Villa Montartino' di Denis Verdini, nella zona di Pian dei Giullari a Firenze. Lo riporta 'La Nazione' spiegando che il furto è avvenuto nei giorni scorsi, in pieno giorno. "Ai carabinieri del Galluzzo, intervenuti per un sopralluogo, Verdini ha riferito di essersi addormentato con una finestra aperta", riferisce il quotidiano sottolineando che i ladri si sono impossessati di orologi e altri preziosi. Il quotidiano ricorda che non è la prima volta che la villa finisce nel mirino dei ladri: un altro ingente furto Verdini e la moglie l’avevano subito nel 2019. Quella volta il colpo avvenne in loro assenza, a differenza di stavolta: Verdini, che sta scontando i domiciliari, era infatti nell'abitazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)