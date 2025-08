Crazy Time: il divertimento corre sul web

Crazy Time, ispirato al successo delle trasmissioni televisive stile “Ruota della fortuna”, è un gioco molto amato online e si trova sulle principali piattaforme di gaming. La ruota si divide in 54 spicchi numerati e l’obiettivo è prevedere dove si fermerà dopo ogni giro. Le possibilità di vincita aumentano grazie a vari moltiplicatori e a interessanti round bonus.

Non sono solo le possibili vincite a rendere questo gioco così popolare: anche le trasmissioni in diretta condotte da presentatori reali e la struttura a più livelli contribuiscono a renderlo attraente. Nella ruota della fortuna sono presenti quattro diversi minigiochi: Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko e Crazy Time. Dal punto di vista tecnico, il gioco è molto intuitivo: se si accede al game show durante una sessione già in corso, occorre attendere che questa finisca per poter partecipare. Prima dell’inizio di ogni sessione viene attivato un conto alla rovescia durante il quale bisogna effettuare la propria puntata, scegliendo liberamente tra segmenti numerici o bonus. L’importo della scommessa può variare, generalmente tra 0,10 € e 100 €.

La dinamica delle vincite è leggermente più articolata. Al termine di ogni giro, possono presentarsi diversi risultati: il più immediato prevede che il giocatore ottenga una vincita se la ruota si ferma sul numero o sul bonus su cui ha scommesso. Alcuni segmenti della ruota, però, offrono pagamenti speciali; ad esempio, se esce il segmento 5 si vince 5 volte la puntata, mentre il segmento 10 premia con 10 volte l’importo giocato, e così via. Inoltre, all’interno del gioco è integrata una mini-slot: questa può generare combinazioni extra vincenti se, durante lo spin, la casella selezionata e il moltiplicatore vengono allineati sulla linea centrale della slot.

I Bonus di Crazy Time.

Abbiamo menzionato i giochi bonus più volte, ma ora è il momento di esplorarli nel dettaglio: come funzionano le modalità bonus di Crazy Time? La domanda è naturale, poiché questi minigiochi possono offrire importanti opportunità di vincita grazie ai moltiplicatori, anche se si presentano meno spesso rispetto ai settori numerici della ruota.

Coin Flip è il primo bonus da considerare, presente su 4 spicchi della ruota di Crazy Time ed è il minigioco che si attiva con maggiore frequenza. Il suo meccanismo ricorda il classico “testa o croce”: la moneta, però, ha un lato rosso e uno blu, e il giocatore scommette sulla faccia su cui si fermerà. Se la previsione è corretta, la vincita viene moltiplicata per il valore estratto, che può arrivare fino a cento volte la puntata.

Poi troviamo Cash Hunt, disponibile su due settori della ruota. Questo round bonus mostra una schermata con 108 moltiplicatori nascosti da simboli e mescolati casualmente. Il partecipante deve scegliere e “sparare” con il mouse su un simbolo, tentando di individuare il moltiplicatore più alto, che può arrivare a ben 1500x.

Il terzo minigioco è Pachinko, presente anch’esso su due settori. Qui si rilascia un disco lungo una parete verticale piena di pioli, che deviano il percorso fino a raggiungere uno dei moltiplicatori posizionati in basso: il premio massimo può essere di 10.000 volte la puntata.

Nel minigioco omonimo Crazy Time, il più raro, i giocatori scelgono uno dei tre flapper su una ruota con 64 segmenti e moltiplicatori. Se la ruota si ferma su “Double” o “Triple”, i moltiplicatori aumentano e si può arrivare fino a 20.000 volte la puntata.