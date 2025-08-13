Bompensiere. Gioco, buon cibo e intrattenimento per la 1^ Cena di Comunità

BOMPENSIERE. Un’invasione blu ed oro degli spazi pubblici per affermare il senso di comunità. E’ stato dato il via ad un percorso che negli anni porterà Bompensiere sempre più a riconoscere il nostro senso di volerci essere non individualmente ma come corpo unico e collettivo.

Hanno partecipato oltre 60 persone alla 1^ CENA DI COMUNITÀ organizzata dalla Consulta Giovanile.

Il valore sociale dell’iniziativa, ha sottolineato il sindaco , va oltre il gioco, oltre l’intrattenimento e al di là del cibo perché fissa il principio secondo il quale esistiamo come persone legate da rapporti. Proprio quello che si prefigge il progetto “Sarti di Comunità” che continuerà nei prossimi mesi.