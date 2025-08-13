Salute

Bompensiere. Gioco, buon cibo e intrattenimento per la 1^ Cena di Comunità

Mer, 13/08/2025 - 14:24

BOMPENSIERE. Un’invasione blu ed oro degli spazi pubblici per affermare il senso di comunità. E’ stato dato il via ad un percorso che negli anni porterà Bompensiere sempre più a riconoscere il nostro senso di volerci essere non individualmente ma come corpo unico e collettivo.

Hanno partecipato oltre 60 persone alla 1^ CENA DI COMUNITÀ organizzata dalla Consulta Giovanile.

Il valore sociale dell’iniziativa, ha sottolineato il sindaco , va oltre il gioco, oltre l’intrattenimento e al di là del cibo perché fissa il principio secondo il quale esistiamo come persone legate da rapporti. Proprio quello che si prefigge il progetto “Sarti di Comunità” che continuerà nei prossimi mesi.

