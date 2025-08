Audi Q3 e-hybrid: il SUV plug-in con 119 km di autonomia in EV

(Adnkronos) –

Audi apre gli ordini per Q3 e-hybrid, la nuova versione plug-in hybrid della terza generazione del suo SUV compatto. Il powertrain della nuova Audi Q3 e-hybrid sprigiona una potenza complessiva di 272 CV e consente al SUV tedesco una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi. La vera rivoluzione è la nuova batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), che permette fino a 119 km di autonomia in modalità puramente elettrica secondo il ciclo WLTP. Un valore che pone Audi Q3 e-hybrid al vertice della categoria. La ricarica in corrente continua con potenze fino a 50 kW consente inoltre di passare dal 10% all’80% in meno di 30 minuti, segnando un nuovo benchmark tra i SUV plug-in. Sotto il cofano troviamo il 1.5 TFSI evo2, un quattro cilindri che sostituisce il precedente 1.4 TFSI, arricchito da tecnologie volte all’efficienza come il ciclo Miller, iniezione diretta a 350 bar e canne rivestite al plasma. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti eroga 116 CV e 330 Nm, integrato nella trasmissione automatica S tronic a sei rapporti. Tre gli allestimenti previsti: Business, Business Advanced e S line edition, con una dotazione che già dalla versione base comprende portellone elettrico, climatizzazione gestibile da remoto, strumentazione completamente digitale, MMI experience plus, sistema audio da 260 Watt, e compatibilità con app store tramite smartphone interface. Il bagagliaio offre 375 litri di capacità con sedili in uso, che diventano 1.293 litri abbattendo il divanetto frazionabile 40/20/40. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)