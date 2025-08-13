Appuntamenti estivi del Piccolo Teatro Mussomeli. Divertimento e applausi. “Ho una figlia bellissima”

MUSSOMELI – Continuano a Mussomeli eventi estivi a tutto campo con tanta partecipazione di pubblico che mostra il suo gradimento con la presenza nei luoghi di rappresentazione: Parco Urbano, Piazza Umberto, Piazza della Repubblica ed ancora in altri posti per valorizzare il territorio con il suo centro storico, i suoi beni artistici e monumentali. Serate partecipate, dunque, in questa edizione 2025, come quella di sabato 9 agosto al Parco Urbano “Salvatore Genco” con la rappresentazione del Piccolo Teatro Mussomeli con la regia di Gero Alessi dal titolo “Ho una figlia bellissima”, una commedia i cui attori hanno espresso al massimo le proprie qualità accattivandosi la simpatia e gli applausi del pubblico assai divertito. Dobbiamo anche dire che gli attori sono stati Gero Alessi, Vania Favata, Angela Messina, Pepuccio Bonomo, Salvatore Cappalonga, Enza Messina, Maria Luisa Caruso, Teresa Butera, Michael Borino e Luisa Piazza