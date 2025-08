Antonacci, Tananai e Blanco cantano ‘Sognami’ e spunta l’ipotesi: feat in arrivo?

(Adnkronos) – Tre voci e una chitarra. Biagio Antonacci, Tananai e Blanco si stanno godendo le vacanze estive e hanno deciso di farlo nel modo più naturale per loro… cantando. I tre artisti si sono ritrovati a sorpresa all'isola d'Elba, nella villa di Rio Marina di proprietà di Antonacci, per un pranzo estivo. A immortalare il momento, un video pubblicato sui social, che ha mandato in visibilio i fan. Nelle immagini si vedono i tre cantautori intonare 'Sognami', storico brano scritto e interpretato dallo stesso Antonacci, con lui alla chitarra e con Tananai e Blanco a condividere voce, emozione e divertimento. "Cosa ci dobbiamo aspettare da voi 3 insieme?", ha scritto un utente tra i commenti. L'incontro, inaspettato e spontaneo, è stato accolto con entusiasmo dai fan che ora sognano una possibile collaborazione tra i tre artisti. Una semplice giornata d'estate tra amici e musica o, viste le premesse, un featuring in arrivo? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)