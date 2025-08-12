A Milena per la festa patronale rinnovato il Patto d’amicizia con Asti

MILENA. Un ponte di tradizione, amicizia e radici comuni ha unito ancora una volta Asti e Milena in occasione della festa patronale di Sant’Antonio Abate. Quest’anno, oltre alla consueta solennità religiosa e alle iniziative popolari, la ricorrenza ha avuto un sapore speciale: si celebravano infatti i vent’anni del patto di amicizia tra i due Comuni, firmato nel 2005 per rafforzare legami storici e culturali.

A rappresentare ufficialmente la città di Asti sono stati il consigliere di maggioranza Toni Falletta, delegato dal sindaco Maurizio Rasero, e la consigliera comunale Maria Ferlisi. Entrambi condividono un legame personale con Milena, essendo originari del borgo siciliano, fatto che ha reso la loro presenza ancora più significativa e sentita.

“È stato un onore rappresentare la città di Asti in una ricorrenza così importante – ha dichiarato Falletta –. Questi vent’anni di amicizia dimostrano quanto sia forte e vivo il rapporto tra le nostre comunità. Per noi, che siamo figli di questa terra, tornare in occasione della festa patronale significa ritrovare casa,amici e famiglia.”