A Milena con la Premiata Forneria Marconi pubblico delle grandi occasioni tra emozioni, ricordi e musica

MILENA. Un grande pubblico ha fatto da cornice ad un grandissimo evento. Perchè il concerto della celebre PFM , la Premiata Forneria Marconi, non solo è stato un grande evento sul piano musicale, ma è stato anche un momento in grado di richiamare gente da ogni parte della Provincia e anche oltre.

Tanti i serradifalchesi, i montedoresi, i bompensierini, i campofranchesi e anche la gente di Mussomeli ad un concerto che ha vissuto momenti di alta musica, grazie alla discografia del gruppo musicale che per anni è stato al top in Italia e anche in ambito internazionale.

Tanti gli applausi per i vari brani che sono stati interpretati dal gruppo, tra cui il celebre “Impressioni di settembre” nel contesto di un crescendo di musica, emozioni e ricordi che hanno accomunato tantissimi fans in un unico grande abbraccio per la soddisfazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cipolla che ha organizzato un’Estate Milenese 2025 con tanti eventi che hanno riscosso un successo eccellente.