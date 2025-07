Vasto incendio nelle campagne di Montedoro, in azione la Forestale e i Vigili del Fuoco

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Montedoro, in particolare in contrada Marchese, dove le fiamme stanno interessando una vasta area di sterpaglie e macchia mediterranea. Le alte temperature di questi giorni, unite alla presenza diffusa di vegetazione secca, stanno alimentando rapidamente il fronte del fuoco.

Sul posto è attualmente impegnata la S.A.B. 7 del Corpo Forestale, supportata da squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno operando con mezzi terrestri per circoscrivere e spegnere il rogo, cercando di evitare che le fiamme si propaghino verso altre aree agricole e boschive.

Al momento non è nota la natura dell’incendio, ma non si esclude l’ipotesi del dolo, come spesso accade in episodi simili nel periodo estivo. Le sterpaglie, che rappresentano uno degli elementi di maggior rischio in questo periodo dell’anno, hanno favorito l’innesco e la diffusione del fuoco.