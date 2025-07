Tragedia in spiaggia a San Leone: settantenne muore per un malore

AGRIGENTO – Una giornata di relax al mare si è trasformata in tragedia a San Leone, località balneare dell’agrigentino. Un uomo di circa settant’anni è deceduto dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia con i familiari.

Il dramma si è consumato nella zona antistante uno stabilimento balneare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei presenti e del personale sanitario intervenuto successivamente: per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. L’area è stata momentaneamente isolata per consentire le operazioni di soccorso e il successivo riconoscimento.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, lasciando sgomento tra i bagnanti e i residenti della zona, in un pomeriggio d’estate segnato dal dolore e dall’incredulità.