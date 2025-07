Povia a Villalba per “New Life – Villalba Resort”, un progetto sociale di inclusione che fa bene al cuore, alla terra e alle persone

VILLALBA. Mercoledì 23 luglio alle 21:30 si terrà al Villalba Resort, a Villalba nel cuore della Sicilia in provincia di Caltanissetta, una tappa del tour di Povia “Viva la festa”, che sta riscuotendo un grande successo in tante piazze italiane. Ma questa serata è molto più di un concerto.

È l’evento inaugurale di un progetto che Povia ha scelto di sostenere come testimonial, perché lo ha toccato profondamente. Il Villalba Resort è il cuore pulsante della cooperativa sociale New Life, nata dal coraggio e dalla visione della famiglia Lombardo: Francesca, campionessa italiana paralimpica di pesistica su panca, insieme ai genitori Antonella e Calogero e alla sorella Giorgia. La loro storia è fatta di sfide, resilienza e amore per il territorio. È un progetto di rinascita con obiettivi chiari: – Inclusione sociale e lavorativa di disabili e soggetti fragili – Contrastare il disagio giovanile e promuovere il ben-essere di giovani e famiglie – Realizzare una piscina, una palestra all’aperto e un’area esperienziale con animali e orto didattico accessibili a tutti Obiettivi difficili da realizzare, in un territorio carente di servizi importanti.

Sembrava una sfida impossibile ma la famiglia Lombardo ha scoperto che insieme si può vincere! Diversi amici, famiglie ed enti hanno già deciso di contribuire, e tu? Vuoi dare una mano? Puoi farlo con una donazione, diventando sponsor, partner o semplicemente prenotando uno dei servizi del resort, come un weekend esperienziale o un evento con i sapori del territorio. Ogni ricavato sostiene gli obiettivi del progetto! La cooperativa vi aspetta il 23 luglio insieme a Povia. Non mancate.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati, quindi vi consigliamo di prenotare subito il vostro posto tramite il form: https://www.newlifevillalbaresort.it/povia Per informazioni sul progetto e sull’evento: – www.newlifevillalbaresort.it – www.facebook.com/newlifevillalbaresort – www.instagram.com/newlifevillalba