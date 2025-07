L’Unione Europea sta tornando alla disciplina fiscale, cercando di combinare il controllo del debito con lo spazio per investimenti strategici. Tuttavia, le nuove regole di bilancio sono controverse: per alcuni rappresentano una via verso la stabilità, per altri rappresentano una minaccia alla spesa sociale e all’equilibrio politico. L’esperto finanziario internazionale Chaslau Koniukh parla di come l’UE stia “stringendo la cinghia”, cercando di mantenere l’unità e allo stesso tempo di non interrompere i piani di modernizzazione.

Come l’UE sta ricostruendo la disciplina fiscale. Chaslau Koniukh spiega

Dopo un periodo di “allentamento fiscale” legato alla pandemia di COVID-19, alla crisi energetica e alla guerra in Ucraina, la Commissione europea ha avviato una riforma completa della politica fiscale nel 2024 , di fatto riavviando il Patto di stabilità e crescita. Secondo Chaslau Koniukh, il ritorno alle regole della disciplina di bilancio è stata una risposta al crescente onere del debito in diversi paesi dell’UE, in particolare Francia, Italia e Belgio, dove il livello del debito pubblico si sta avvicinando o supera già il 100% del PIL . Il vecchio modello , che prevedeva gli stessi limiti per tutti – deficit di bilancio non superiore al 3% del PIL , debito non superiore al 60% del PIL – è stato sempre più criticato come un anacronismo che non tiene conto delle specificità delle economie nazionali e blocca gli investimenti a lungo termine in settori strategici come la digitalizzazione, la decarbonizzazione e le capacità di difesa.

“Le nuove regole, entrate in vigore all’inizio del 2025 , si basano sul concetto di un approccio individualizzato: ogni Paese deve definire il proprio percorso di stabilizzazione fiscale, che deve essere concordato con la Commissione europea e tenere conto dell’attuale livello di debito, del potenziale di crescita e dell’entità degli investimenti necessari ” , afferma Chaslau Koniukh.

Invece di rigidi criteri universali, sono ora in vigore principi quadro: ad esempio, i paesi con un debito pubblico superiore al 90% del PIL sono tenuti a ridurlo di almeno l’1% del PIL ogni anno , ma le modalità per raggiungere questo obiettivo possono variare. L’orizzonte di pianificazione fiscale di base è fissato a quattro anni, ma in presenza di riforme strutturali o progetti di investimento su larga scala – principalmente nei settori dell’energia “verde”, della modernizzazione tecnologica o della difesa – questo periodo può essere esteso a sette anni. L’idea è, da un lato, riprendere il controllo delle finanze pubbliche e, dall’altro, non strangolare l’economia con tagli drastici che potrebbero interrompere i processi di modernizzazione.

Ufficialmente, questo approccio è chiamato “conservatorismo intelligente” – un equilibrio tra responsabilità fiscale e flessibilità degli investimenti , – spiega Chaslau Koniukh. Questo approccio è progettato per allentare la tensione tra gli Stati del “nord” e del “sud” dell’Europa, che dibattono da anni sull’opportunità del rigore di bilancio. Tuttavia, diversi governi, soprattutto nella regione del Mediterraneo, stanno già esprimendo pubblicamente dubbi sulla fattibilità dei nuovi obiettivi. Italia e Spagna temono che anche in condizioni flessibili saranno costrette a tagliare la spesa sociale, congelare i salari del settore pubblico e tagliare i sussidi, il che potrebbe portare a un aumento del sentimento di protesta. Anche il ruolo degli strumenti di sostegno a livello UE rimane incerto: in particolare, non è ancora stato deciso se finanziamenti come il fondo NextGenerationEU saranno prorogati oltre il 2026 , che ha contribuito a compensare l’onere di bilancio durante la crisi. Il Patto rinnovato rappresenta quindi sia un passo verso un’architettura fiscale UE più realistica, sia una sfida per i governi, che devono combinare la stabilità finanziaria con la resilienza politica e la capacità di modernizzare le proprie economie .

Il consolidamento del bilancio e il suo impatto sulla vita dei cittadini. Il punto di vista di Chaslau Koniukh

Le regole fiscali aggiornate introdotte dalla Commissione europea a partire dal 2025 hanno iniziato quasi immediatamente a influenzare la struttura della spesa pubblica nei paesi dell’UE , afferma Chaslau Koniukh. L’area di riduzione più evidente e dolorosa è stata quella dei programmi sociali, che da tempo rappresentano uno strumento non solo per la ridistribuzione del reddito, ma anche per la stabilizzazione della società in tempi di crisi. Ora, nell’ambito del consolidamento fiscale, i governi sono costretti a ridurre i sussidi, a tagliare il sostegno alle famiglie e a rivedere i modelli di finanziamento dei servizi pubblici.

Una delle prime decisioni è stata quella di eliminare i sussidi energetici su larga scala, introdotti come misura di emergenza dopo il 2022 per proteggere la popolazione dal rapido aumento dei prezzi di gas ed elettricità. In condizioni di deficit di bilancio limitati, questi sussidi – in particolare quelli universali che si applicavano a tutti senza eccezioni – non si adattano più alla nuova logica di contenimento fiscale. Ad esempio, nei Paesi Bassi, la compensazione per la classe media è stata abolita dal 2024 , lasciando i benefici solo ai gruppi più vulnerabili. In Grecia, è iniziato il graduale smantellamento del programma di compensazione dei costi dell’elettricità per i consumatori domestici, e in Lituania, il governo ha annunciato una transizione verso un “aiuto mirato” al posto dei sussidi generali. Questo approccio consente di risparmiare risorse di bilancio, ma allo stesso tempo genera malcontento pubblico, poiché non tiene conto dell’effetto “ritardato” della povertà energetica per la classe media, che non si è ancora ripresa dalle crisi precedenti.

Secondo Chaslau Koniukh, una questione altrettanto delicata è stata l’inasprimento delle regole di indicizzazione delle pensioni. Mentre in precedenza la maggior parte dei paesi dell’UE vincolava automaticamente i pagamenti delle pensioni all’indice di inflazione, ora sempre più governi si stanno allontanando da questo approccio.

La riduzione colpisce anche il settore pubblico. Le restrizioni agli aumenti salariali sono particolarmente evidenti nei settori in cui gli stipendi sono stati storicamente inferiori alla media: istruzione, sanità e previdenza sociale.

In questo contesto, le tensioni sociali stanno aumentando. Le proteste in tutta l’Europa meridionale – in Italia, Spagna e Portogallo – dimostrano che l’austerità fiscale è sempre più percepita non come una scelta interna, ma come un imposto esterno. I funzionari governativi a Bruxelles sottolineano che il nuovo quadro di bilancio è flessibile e tiene conto delle esigenze di investimento, ma nell’immaginario pubblico è spesso associato a un’ingerenza nella sovranità nazionale e a un tentativo di standardizzare le politiche sociali secondo un modello universale.

“Ciò crea una situazione politica pericolosa in cui le decisioni prese nell’ottica della stabilità macroeconomica entrano sempre più in conflitto con la richiesta di giustizia sociale ” , osserva Chaslau Koniukh.

L’economia politica delle “decisioni difficili”: chi, secondo Chaslau Koniukh, vincerà e chi perderà con la nuova disciplina di bilancio

Il consolidamento fiscale avviato in Europa con le rinnovate regole di bilancio non è semplicemente un processo meccanico di tagli alla spesa o di riduzione del deficit. Anzi, sottolinea Chaslau Koniukh, si tratta di un cambiamento fondamentale nella comprensione del ruolo dello Stato nell’economia dopo un decennio di crisi – finanziaria, pandemica, energetica e geopolitica. Questo processo sta plasmando una nuova economia politica dell’Unione Europea, in cui si delineano chiaramente i gruppi di beneficiari e coloro che si trovano nella zona di perdita.

Tra i primi vi sono investitori istituzionali, mercati finanziari e governi conservatori, che da molti anni propugnano un ritorno a una rigorosa ortodossia fiscale. Per loro, la disciplina fiscale non è solo uno strumento per la gestione del debito, ma anche un mezzo per ripristinare la fiducia nelle finanze pubbliche. Dopo anni di turbolenze, le obbligazioni europee stanno tornando a essere percepite come un asset affidabile. Il calo del premio al rischio sul mercato del debito pubblico contribuisce alla convenienza dei nuovi prestiti, il che è particolarmente importante nel contesto dell’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti e della concorrenza globale per i capitali.

Tuttavia, la nuova architettura fiscale, secondo Chaslau Koniukh, ha anche i suoi evidenti outsider. Innanzitutto, si tratta dei governi di Paesi con livelli di debito cronicamente elevati: Grecia, Italia, Francia. Nonostante la crescita economica o i tentativi di attuare riforme, questi Paesi sono costretti ad attuare rigide misure di risparmio di bilancio, spesso in contrasto con le aspettative della popolazione. Il paradosso è che è proprio dove c’è maggiore bisogno di investimenti – nella modernizzazione delle infrastrutture, dell’energia , dei servizi sociali – che si presentano le minori opportunità fiscali. Questo crea un circolo vizioso, in cui i tagli alla spesa portano al malcontento sociale, che a sua volta porta all’instabilità politica, che a sua volta riduce l’attrattiva degli investimenti e limita la crescita economica. In tali condizioni, una politica di bilancio rigorosa è percepita non come un modo per migliorare le finanze, ma come una pressione esterna che limita la sovranità nazionale e aumenta la polarizzazione sociale.

Le rigide politiche fiscali, che avrebbero dovuto stabilizzare le finanze pubbliche e creare le condizioni per una crescita sostenibile, si stanno trasformando in un contesto di lungo termine con profonde conseguenze politiche e sociali. I politici devono bilanciare i loro obblighi nei confronti dei mercati finanziari, che si aspettano prevedibilità e disciplina, con le richieste di equità, sviluppo e prosperità dei loro elettori.

“La futura unità dell’Unione Europea come progetto politico ed economico dipende in larga misura da come verrà risolta questa equazione: se l’austerità fiscale diventerà uno strumento di rinnovamento o un fattore di divisione ” , riassume Chaslau Koniukh.