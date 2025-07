“La storia di Riesi a fumetti”, presentata la seconda edizione dell’opera: omaggio alla cultura locale

Si è svolto sabato 26 luglio a Riesi l’attesa presentazione della seconda edizione de “La storia di Riesi a fumetti”, un’opera che coniuga la rigorosità storica con l’immediatezza del linguaggio visivo. Il volume, che vanta i testi del professor Massimo Rosario Paterna e i disegni dell’architetto Giuseppe Veneziano, oggi riconosciuto come uno dei massimi esponenti della news pop art, è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità.

L’evento, condotto dal Dott. A. Lo Cascio, Presidente regionale BC-Sicilia, e dalla Prof.ssa Maria Catena Sanfilippo, ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e istituzioni. Il patrocinio del Comune di Riesi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, con l’amministrazione che ha finanziato la ristampa del libro, donandone copie a tutti gli studenti di ogni ordine e grado della città. Un gesto significativo, che testimonia l’impegno nel promuovere la conoscenza della storia locale tra le nuove generazioni.

Anche il Rotary Club Valle del Salso ha giocato un ruolo fondamentale, non solo patrocinando l’evento, ma anche riconoscendo il valore storico e culturale dell’opera con una targa ricordo donata agli autori al termine della presentazione.

Un Viaggio tra Storia e Immagini

Nel corso dell’incontro, gli autori si sono soffermati con rigore scientifico sull’analisi storica che ha plasmato gli eventi più significativi legati alla nascita e allo sviluppo di Riesi. Non è stato trascurato l’aspetto visivo: le immagini, curate magistralmente da Giuseppe Veneziano, non solo riflettono gli ambienti, i costumi e i luoghi dell’epoca, ma catturano anche i colori vibranti della terra siciliana.

Tra gli interventi più significativi, quello del Dott. Salvatore Pasqualetto, Presidente del Rotary Club Valle del Salso, che ha ricordato come proprio 26 anni fa fu il Rotary Club Valle del Salso a presentare la prima edizione dell’opera, sottolineando la continuità e il duraturo apprezzamento per il lavoro di Paterna e Veneziano. A rimarcare il valore storico-culturale del libro è stata anche l’assessora alla Cultura, Dott.ssa Daniele Pasqualetto, che, insieme al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale, ha evidenziato l’importanza di quest’opera per la memoria collettiva della città.

La seconda edizione de “La storia di Riesi a fumetti” si conferma così un’iniziativa di grande pregio, capace di unire la divulgazione storica all’arte, rendendo la storia di Riesi accessibile e coinvolgente per tutti.