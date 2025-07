Inceneritore a Catania. Codacons annuncia esposto alla Procura e chiede intervento del Ministero dell’Ambiente

Il Codacons, a seguito della richiesta di accesso agli atti presentata dalla deputata regionale Jose Marano (Movimento 5 Stelle) alla Presidenza della Regione Siciliana, interviene ufficialmente sul progetto dell’inceneritore previsto nella zona di Pantano d’Arci, nell’area sud del territorio urbano di Catania.

L’associazione evidenzia la necessità di garantire massima trasparenza amministrativa e di acquisire tutti gli elementi tecnici indispensabili alla corretta valutazione del progetto. Secondo quanto emerso da fonti pubbliche, non risulterebbero al momento disponibili studi ambientali, sanitari o urbanistici che motivino la scelta dell’area, situata in prossimità dell’aeroporto di Fontanarossa, della Plaja e della riserva naturale orientata della foce del Simeto.

Nel rispetto del principio di precauzione, il Codacons annuncia la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Catania, al fine di richiedere una verifica sul corretto svolgimento delle procedure amministrative e sulla regolarità dell’iter di localizzazione dell’impianto. L’esposto non ha finalità accusatorie, ma intende sollecitare l’attenzione dell’autorità giudiziaria su un tema che coinvolge diritti fondamentali come la salute e la tutela ambientale.

In parallelo, il Codacons ha richiesto formalmente l’intervento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, affinché valuti, nell’ambito delle proprie competenze, la coerenza del progetto con gli obiettivi nazionali di sostenibilità, con la pianificazione territoriale vigente e con le disposizioni normative in materia di aree sensibili e protette.

L’associazione chiede infine la pubblicazione integrale e tempestiva di tutti gli atti istruttori relativi al progetto, compresi i pareri tecnici, le eventuali valutazioni d’impatto e i verbali delle commissioni coinvolte, nonché l’avvio di un confronto pubblico con enti scientifici, medici, comitati civici e realtà territoriali, finalizzato a una valutazione trasparente delle alternative all’incenerimento.