Il giovane agrigentino Daniel Cacciatore debutta con il suo primo brano inedito “Oltre il cielo”

Giovanissimo, ma con le idee chiarissime. Daniel Cacciatore, 14 anni, originario di Agrigento, allievo dell’Accademia “Palladium” di Lia Minio, firma il suo primo brano inedito: Oltre il cielo.

Una canzone scritta di suo pugno, sincera e profonda, che parla di sogni, emozioni, libertà e speranza — quelle che attraversano il cuore dei ragazzi della sua età e che trovano forma nella musica.

Pubblicato da Circuiti Sonori, prodotto da Armando Cacciato e arrangiato da Pierangelo Carvello (Jacaranda Studios), il singolo sta già riscuotendo un ottimo riscontro nelle piattaforme digitali, conquistando ascoltatori e addetti ai lavori fin dalla prima settimana.

Il brano rappresenta non solo un debutto discografico, ma anche un primo passo nel percorso artistico di un giovane che sogna di perfezionarsi a Londra e portare la sua voce sempre più lontano. Il videoclip ufficiale è attualmente in lavorazione e sarà pubblicato nel mese di ottobre.

Nel frattempo, Daniel continua a calcare i palchi della sua Sicilia. Tra le prossime esibizioni è prevista anche la partecipazione a “Baby’s Got Talent” – il talent dell’area interna Valle dei Sicani – in programma a Mussomeli il 29 luglio 2025 (Parco Urbano S. Genco, ore 21:30), all’interno della rassegna “Mussomeli in Festa”.

Circuiti Sonori Spotlight conferma così la sua missione: sostenere con concretezza il talento emergente, fin dai primi passi. Perché ogni voce autentica merita una luce che la faccia risplendere.

🎧 Ascolta ora Oltre il cielo:

👉 http://li.sten.to/oltreilcielo