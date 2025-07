Fabio Concato, stop concerti luglio e agosto per motivi di salute

(Adnkronos) – "Per motivi di salute e accertamenti medici, si annullano i concerti di Fabio Concato di luglio e agosto". E' l'annuncio che lo staff di Fabio Concato diffonde dal profilo X del cantautore. "Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto, secondo le modalità previste, ai circuiti di vendita presso cui è stato effettuato l’acquisto", si legge. Negli ultimi giorni, con una serie di post, Concato aveva annunciato il rinvio di una serie di eventi in programma in questa e nella prossima settimana. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)