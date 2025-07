CL Cinema Fest, a Caltanissetta l’estate nissena si accende con il grande cinema all’aperto

Una nuova rassegna culturale arricchisce l’estate di Caltanissetta. Si chiama CL Cinema Fest ed è il progetto originale che, a partire da luglio, porterà il grande cinema sotto le stelle nel cuore della città. La manifestazione si inserisce tra gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale in vista del Settembre Nisseno 2025, con l’obiettivo di coniugare intrattenimento e cultura in uno dei luoghi simbolo della vita culturale nissena: il Centro Michele Abbate.

Curata dal critico cinematografico Gabriele Cerrito, classe 1994, caporedattore di Screenworld.it e presenza costante nei più importanti festival europei come Venezia e Cannes, la rassegna nasce con l’intento di restituire centralità al linguaggio del cinema. CL Cinema Fest si propone come un progetto a lungo termine, capace di rilanciare il valore culturale del grande schermo e di offrire nuove opportunità di partecipazione e crescita per la comunità.

«Dopo anni di idee e progetti possiamo finalmente dire che anche Caltanissetta potrà godersi delle serate di puro Cinema. Grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale abbiamo potuto avviare un percorso che punta a offrire uno spettacolo di qualità, ma anche a promuovere un modo differente di vivere l’esperienza cinematografica. La speranza è che questi incontri accendano qualcosa nella gente e aprano le porte a occasioni sempre più significative per i cittadini e i giovani nisseni», spiega Cerrito.

Tra i primi a sostenere l’iniziativa, l’assessore agli eventi Toti Petrantoni, che ha accolto con entusiasmo il progetto. «Abbiamo voluto promuovere un’attività che non rappresentasse solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità di crescita culturale. Il CL Cinema Fest permette ai nisseni di vivere le serate estive in modo nuovo, attraverso la condivisione di storie, emozioni e riflessioni. È questo il senso dell’estate che vogliamo costruire: un’estate aperta, partecipata e capace di seminare cultura», ha dichiarato.

Il programma di questa prima edizione prevede tre serate a ingresso gratuito, tutte alle ore 21, nella cornice del Centro Culturale Michele Abbate. Le proiezioni saranno introdotte da Gabriele Cerrito, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra cinema, pensiero e suggestione:

24 luglio: Annie Hall di Woody Allen

7 agosto: La La Land di Damien Chazelle

11 settembre: Past Lives di Celine Song

Il filo conduttore che lega le tre pellicole sarà oggetto di riflessione durante gli incontri. «C’è un legame ben preciso tra questi film. Alcuni potrebbero già percepirlo osservando i titoli, ma avremo modo di parlarne e approfondirlo insieme al pubblico», anticipa Cerrito.

Con CL Cinema Fest, Caltanissetta si riappropria di uno spazio culturale vivo, accessibile, condiviso. Una città che riscopre il cinema come arte pubblica, come occasione di dialogo e come forma di bellezza che appartiene a tutti.