Caltanissetta torna a teatro: una stagione Comunale ufficiale per crescere, un cartellone per educare alla Cultura

CALTANISSETTA – Dal 26 novembre 2025 al 23 aprile 2026 il palcoscenico del Teatro “Regina Margherita” tornerà ad accendersi con una stagione teatrale di altissimo livello, pensata per celebrare i 150 anni dalla sua inaugurazione e offrire al pubblico nisseno un’esperienza culturale di grande qualità.

L’Amministrazione comunale ha anticipato con un comunicato stampa i contenuti della Stagione Teatrale 2025/26, composta da sei spettacoli firmati da registi e interpreti di rilievo nazionale. La presentazione ufficiale avverrà martedì prossimo, nel corso di una conferenza stampa durante la quale verranno illustrati nel dettaglio il programma e le modalità di accesso.

“Siamo profondamente orgogliosi di annunciare la Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro comunale Regina Margherita – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giovanna Candura –. Caltanissetta è una città dall’elevata tradizione culturale e riteniamo fondamentale incentivare le attività teatrali in continuità con la proposta artistica che ha sempre fatto parte della storia del nostro teatro, che quest’anno ha celebrato anche i 150 anni dalla sua inaugurazione. Abbiamo coinvolto compagnie teatrali prestigiose, pianificando attentamente un cartellone di spettacoli di rilevanza nazionale e di indubbia caratura culturale”.

A rafforzare il valore dell’iniziativa è anche il sindaco di Caltanissetta, che ha condiviso pienamente le parole dell’assessore Candura, aggiungendo: “Il teatro è cultura, è crescita, è apertura al confronto. Invito tutti i cittadini, in particolare le famiglie e i giovani, a vivere il Teatro Margherita, a frequentarlo con continuità, perché il teatro ha un valore pedagogico profondo. Avvicinare i ragazzi al palcoscenico significa stimolare spirito critico, sensibilità e visione. Fruiamo di questi spettacoli, non solo per godere dell’arte, ma anche per rendere la nostra città più viva, più moderna, più consapevole dal punto di vista culturale”.

L’assessore ha inoltre ribadito con forza l’ufficialità della rassegna, chiarendo come questa sia l’unica stagione ufficiale del Teatro Margherita, programmata in collaborazione con gli uffici comunali e frutto di un percorso di grande condivisione e trasparenza.

Questi i sei appuntamenti in cartellone:

26 novembre 2025 – “Enigma” di Hugh Whitemore, con Peppino Mazzotta

9 dicembre 2025 – “Macbeth” di William Shakespeare, con Daniele Pecci

16 gennaio 2026 – “Il viaggio del papà”, con Maurizio Casagrande

20 febbraio 2026 – “L’inferiorità mentale della donna”, con Veronica Pivetti

19 marzo 2026 – “Frà”, con Giovanni Scifoni

23 aprile 2026 – “Buongiorno Ministro”, con Enzo Iachetti e Carlotta Proietti

Durante la conferenza stampa saranno inoltre illustrati i dettagli della campagna abbonamenti, con particolare attenzione alle agevolazioni per studenti, famiglie e appassionati, al fine di incentivare la partecipazione più ampia possibile.

Questa rassegna nazionale rappresenta una svolta. Un punto di ripartenza che intende riportare al centro la qualità artistica, la programmazione culturale e la funzione pubblica del teatro. L’obiettivo è chiaro: guardare avanti, lasciandosi alle spalle errori, incomprensioni e le polemiche esasperate che hanno segnato il recente passato, soprattutto sui social. Il riferimento è alla necessità di ricostruire un clima di serenità e fiducia attorno al Teatro Margherita, valorizzandone il patrimonio storico e restituendogli il ruolo che gli compete nella vita culturale della città. Una stagione pensata per unire, non per dividere. Per far crescere, non per alimentare fratture. Una stagione, finalmente, di teatro.