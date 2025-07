Caltanissetta. Il 31 luglio 4° appuntamento con lo Stabile Nisseno nell’ambito della 1^ Rassegna Teatrale “Per una Città Solidale”

CALTANISSETTA. Il quarto appuntamento della I Rassegna Teatrale “Per una città solidale” – Giovedì a Teatro con noi, organizzata dal Teatro Stabile nisseno, in collaborazione con la Parrocchia San Pietro ed il MoVi, con la Direzione artistica di Giuseppe Speciale, si tiene giovedì 31 luglio 2025 con inizio alle ore 21.00 nell’Arena San Pietro di Caltanissetta – via Paolo IV, alle spalle della omonima Parrocchia.

Ad andare in scena sarà la Compagnia Amici del Teatro” di Vittoria che mette in scena la commedia in due atti “I Soliti sospetti”, scritta e diretta da Vito Mauro Pinizzotto.

Note di regia:

“I Soliti Sospetti” presenta alcuni aspetti peculiari che non mancheranno di appassionare il pubblico. In primo luogo possiede una trascinante capacità di farci sorridere e di farci affezionare a tutti i suoi personaggi.

In secondo luogo ha un congegno così perfetto, così funzionale per cui le minime coincidenze, i tempi di entrata ed uscita di ciascun personaggio, gli equivoci derivanti da un frettoloso scambio di battute tra protagonisti in fuga o in cerca di qualcosa sono fondamentali ala tessitura di una trama elaborata, fitta di imprevisti, aggrovigliata ma sempre in modo da poter sciogliere tutti i nodi razionalmente.

Infine possiede una terza caratteristica, la malinconia, cioè quel malessere di ciascun personaggio, intrappolato in situazioni che avrebbe voluto evitare, sopraffatto dall’imbarazzo di incontri di cui avrebbe fatto a meno.

Tutti fingono, si affannano a nascondere qualcosa intersecandosi e sovrapponendosi di volta in volta agli equivoci e all’inquietudine che ne deriva.

Da tutto ciò ne viene fuori una sarabanda di incontri inopportuni e di atroci equivoci, alimentati da una serie di personaggi disegnati con brio e maestria. Per ogni informazione e per prenotazioni: 393.9493811 oppure 351.7888512.