Caltanissetta. Il 24 luglio torna lo Stabile Nisseno con il 3° appuntamento della 1^ Rassegna Teatrale “Per una Città solidale”

CALTANISSETTA. Giovedì 24 luglio 2025, alle ore 21, per il terzo appuntamento della I Rassegna Teatrale “Per una città solidale” – giovedì a Teatro con noi, torna il Teatro Stabile Nisseno che, a grande richiesta, rimette in scena a Caltanissetta la commedia comica in due atti “2 Mariti X 2 Cozze” di Giuseppe Speciale, con la regia Giovanni Speciale.

La Rassegna è organizzata in collaborazione con la Parrocchia San Pietro ed il MoVi.Sul palco Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Raimondo Coniglio, Antonio Stella, Anna Polidoro, Viviana Giugno.

Pasquale Minnella è un ricco possidente che vive con la moglie Rosa e la cameriera rumena Irina in un piccolo paese dell’entroterra della Sicilia.Per sua natura e convinzione vorrebbe in paese tutti ammogliati e sposati e la sua ossessione è tale che cerca in tutti i modi di raggiungere il suo obbiettivo, che è “matrimonio per tutti”. A dire il vero in passato è riuscito a far sposare alcune coppie anche se i matrimoni chi per un verso chi per un altro non sono finiti tutti benissimo. Anzi.In un piccolo paese si sa, si conoscono tutti e la gente mormora.

Tra gli abitanti del piccolo paese ci sono:- un professore di lettere, tale Carmelo Pappalardo di Palermo, vedovo da sei mesi che si rivolge a Pasquale Minnella affinché gli procuri una seconda moglie ;- un giovane Tenente del nord, Ermenegildo Bianchi, fresco di nomina che vorrebbe accasarsi con una ricca paesana benestante ;- le sorelle Vennira e Rica Patanè, tirchie, brutte e attempate ma molto, molto ricche. L’intrepido e coraggioso Pasquale Minnella si è messo in testa di fare una doppia accoppiata vincente. In un colpo solo, un doppio matrimonio tra le sorelle Patanè von Professore e Tenente.

Ma bisogna fare tutto velocemente, quasi senza che loro se ne accorgano. Fare tutto con discrezione. Bisogna fare incontrare le due coppie quasi casualmente.Un caso non semplice da risolvere. Due matrimoni complicati da combinare. “2 Mariti x 2 Cozze”. Ma per Pasquale Minnella, moderno Paraninfo, niente è impossibile; ha già risolto casi ancora più complicati. Anche se questo caso per l’aspetto fisico delle sorelle Patanè sembra veramente problematico. Ci riuscirà ? E come ci riuscirà? A quale prezzo ?Lo scoprirete solamente godendovi fino alla fine la commedia.

Una serie di gags, colpi di scena e situazioni comiche vi accompagneranno per tutto lo spettacolo. E vi assicuriamo che difficilmente riuscirete a trattenere le risate.Fonico Angelo Rizza. Datore luci Davide Lavalle. Movimenti coreografici Ilaria Giammusso. Assistenza alla Regia Antonio Alberto Stella. Costumi Laboratorio TSN. Tecnico di Regia Luca Lombardo. Trucco e parrucco CIRS Caltanissetta.